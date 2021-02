Torna il rapper poliziotto Revman, il singolo “Il Gelo” ispirato alle vittime della pandemia (Di martedì 2 febbraio 2021) “Il Gelo” è il titolo del nuovo singolo e video del rapper e agente di polizia Sebastiano Vitale, meglio conosciuto come Revman, da martedì 2 febbraio in tutte le piattaforme digitali. A pochi mesi dall’ultimo album “Attraverso Me”, Revman Torna con un rap ballad dove esprime la sua esigenza interiore di trasformare in musica le sensazioni provate in questo periodo di pandemia globale. Il Gelo è un simbolo, la metafora del freddo emozionale che ha coinvolto un po’ tutti in questo periodo pieno di tristezza, disperazione e gravi sofferenze. “È stato come vivere in una zona fredda e gelata, -commenta l’artista- con temperature climatiche ed emozionali scese sotto il punto di congelamento; un freddo vissuto nel corpo e nell’anima che ha lasciato un ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 febbraio 2021) “Il” è il titolo del nuovoe video dele agente di polizia Sebastiano Vitale, meglio conosciuto come, da martedì 2 febbraio in tutte le piattaforme digitali. A pochi mesi dall’ultimo album “Attraverso Me”,con un rap ballad dove esprime la sua esigenza interiore di trasformare in musica le sensazioni provate in questo periodo diglobale. Ilè un simbolo, la metafora del freddo emozionale che ha coinvolto un po’ tutti in questo periodo pieno di tristezza, disperazione e gravi sofferenze. “È stato come vivere in una zona fredda e gelata, -commenta l’artista- con temperature climatiche ed emozionali scese sotto il punto di congelamento; un freddo vissuto nel corpo e nell’anima che ha lasciato un ...

