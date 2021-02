Tirreno-Adriatico 2021 | Vincenzo Nibali | “Un must del mio calendario Non vedo l’ora di essere al via”

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) È stata presentata oggi la Corsa dei Due Mari, la, giunta ormai alla sua edizione numero 56. Sette tappe dal 10 al 16 marzo, percorso come di consueto spettacolare sia per le altimetrie che per gli scenari. Non mancheranno le stelle al via: a partire dal nostro, che su queste strade si è già imposto per due volte (2012 e 2013). Lo Squalo punta in alto con la sua Trek-Segafredo. Le sue parole riportate nel comunicato della gara targata RCS: “Laè undel miodi inizio anno, un banco di prova a cui difficilmente ho saputo rinunciare. È stata una gara che mi ha dato grandi soddisfazioni, come nel 2012 e 2013, ma è anche servita per darmi la scossa per il prosieguo ...