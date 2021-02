Tiki Taka, Manuela Ferrera e la verità su Higuain: “Io la sua amante? È un gran bugiardo. Gonzalo e Lara…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ex meteorina del TG4, modella, showgirl.Manuela Ferrera torna a far parlare di sé e della sua storia con Gonzalo Higuain. "C'è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare. Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa”, ha dichiarato il noto giornalista Roberto Alessi.Dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate alla soubrette e opinionista di Tiki Taka, che ieri sera proprio nel salotto di Piero Chiambretti si è difesa dalla critiche specificando di non essere mai stata l’amante dell’attaccante argentino, attualmente in forza all’Inter Miami."Non sono mai stata l'amante di Higuain, la nostra storia ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Ex meteorina del TG4, modella, showgirl.torna a far parlare di sé e della sua storia con. "C'è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare.è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa”, ha dichiarato il noto giornalista Roberto Alessi.Dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate alla soubrette e opinionista di, che ieri sera proprio nel salotto di Piero Chiambretti si è difesa dalla critiche specificando di non essere mai stata l’dell’attaccante argentino, attualmente in forza all’Inter Miami."Non sono mai stata l'di, la nostra storia ...

