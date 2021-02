Tavolo su governo procede a rilento, in attesa del verdetto dei leaders (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi pomeriggio il presidente della Camera Roberto Fico dovrà salire al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella i risultati della sua 'esplorazione', ma al momento il Tavolo sul programma procede a rilento e di nomi (almeno ufficialmente) non si parla. La convinzione diffusa è che la partita vera non si giochi nella Sala della Lupa di Montecitorio, ma altrove, tra i leader dei partiti. "Lo sapete vero che qui non si decide niente?" scherza, ma non troppo, un parlamentare membro di una delegazione incrociando i cronisti.Il Tavolo alla Camera, partito ieri mattina è andato avanti fino alle 21. Con nuovo round già fissato per oggi in mattinata. "Non è facile risolvere in poche ore quello che non è stato risolto in mesi", sottolinea un parlamentare di maggioranza. Anche perché i nodi sul ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi pomeriggio il presidente della Camera Roberto Fico dovrà salire al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella i risultati della sua 'esplorazione', ma al momento ilsul programmae di nomi (almeno ufficialmente) non si parla. La convinzione diffusa è che la partita vera non si giochi nella Sala della Lupa di Montecitorio, ma altrove, tra i leader dei partiti. "Lo sapete vero che qui non si decide niente?" scherza, ma non troppo, un parlamentare membro di una delegazione incrociando i cronisti.Ilalla Camera, partito ieri mattina è andato avanti fino alle 21. Con nuovo round già fissato per oggi in mattinata. "Non è facile risolvere in poche ore quello che non è stato risolto in mesi", sottolinea un parlamentare di maggioranza. Anche perché i nodi sul ...

