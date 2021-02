Spari a Cinquina | tassista fa fuoco Ecco perchè e dove

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 febbraio 2021)armato di pistola esplode tre colpi in via Domenico Cavalca. Succede a, quadrante nord est della Capitale,unarmato di pistola ha prima esploso due colpi in aria e poi ha puntato l’arma contro un balconesi trovavano un uomo ed una bambina di 6 anni. Poi ancora un sparo, con la pistola che si è però inceppata, non esplodendo il terzo proiettile e facendo desistere l’uomo che è poi salito sul taxi sul quale era arrivato nel quartiere del III Municipio. Bloccato dalla polizia è stato poi arrestato per “tentato omicidio”. Un malfunzionamento della pistola che ha evitato il peggio. L'articolo proviene da Italia Sera.