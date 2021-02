Ripresa degli allenamenti per la Sampdoria, un attaccante fermo ai box (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo il ko con la Juventus, la Sampdoria di Claudio Ranieri si è ritrovata oggi a Bogliasco. Primo giorno di allenamenti per i blucerchiati, impegnati domenica all’ora di pranzo a Benevento. Lo staff tecnico ha optato per una seduta caratterizzata da attivazione a secco, esercitazione tattica, partite a tema e un prolungato lavoro aerobico. Due gli assenti: Manolo Gabbiadini, impegnato in un lavoro specifico di recupero dopo l’intervento di dicembre all’ernia inguinale, e Antonio Candreva, in permesso per la nascita del figlio Romeo. L’esterno ex Inter tornerà regolarmente a disposizione di Ranieri per il match del “Ciro Vigorito“. Il gruppo blucerchiato si ritroverà domani per una seduta mattutina di allenamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo il ko con la Juventus, ladi Claudio Ranieri si è ritrovata oggi a Bogliasco. Primo giorno diper i blucerchiati, impegnati domenica all’ora di pranzo a Benevento. Lo staff tecnico ha optato per una seduta caratterizzata da attivazione a secco, esercitazione tattica, partite a tema e un prolungato lavoro aerobico. Due gli assenti: Manolo Gabbiadini, impegnato in un lavoro specifico di recupero dopo l’intervento di dicembre all’ernia inguinale, e Antonio Candreva, in permesso per la nascita del figlio Romeo. L’esterno ex Inter tornerà regolarmente a disposizione di Ranieri per il match del “Ciro Vigorito“. Il gruppo blucerchiato si ritroverà domani per una seduta mattutina di allenamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ScalabroFS : ???? #FutsalEURO ?? ???? 7×4 ???? ?? Nicolodi² - Murilo - Musumeci - Padilha - Gui - Farias ??? Vittoria utile a conferma… - LatinaCorriere : Virtus Basket Aprilia, ripresa degli allenamenti con Marzorati - - Yosemite_Sam01 : RT @Manuela40022963: @GraceThatsAmore @uominiedonne E la 70 enne che viene ripresa da maria come una bambina alla materna, che ha finto di… - Manuela40022963 : @GraceThatsAmore @uominiedonne E la 70 enne che viene ripresa da maria come una bambina alla materna, che ha finto… - infoitsport : Lazio, questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti: Inzaghi spera in tre recuperi -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa degli Borse sempre in rally ma argento e GameSpot crollano

...32%, sorretta dal 'buy' di Equita sulle attese della possibile cessione di Iveco e della ripresa ...e dal parallelo incremento della domanda a causa di massicce tempeste di neve nel Nord - Est degli Usa.

Messina, obiettivo Paese sia crescita Pil superiore al 2%

La combinazione di "imprese, famiglie e settore bancario può realmente consentire di avere degli ... Quindi i fondi del Next Generation Eu devono favorire la ripresa e la crescita. Se non ci sarà ...

Benoit Paire sulla ripresa degli allenamenti: “La sera mi sentivo scoppiare” Ubi Tennis Crisi di governo, salta il libro di Rocco Casalino: autobiografia di un portavoce

La ripresa della pandemia in autunno comportò il ritiro della ... per diventare il portavoce di Giuseppe Conte e uno degli uomini più decisivi di questi anni (...) Non mi ha regalato niente nessuno, ...

CIB: il biometano per la transizione verde in agricoltura

Gattoni (CIB): "Lo sviluppo del biometano agricolo può avere su un impatto positivo sull’occupazione con un incremento di nuovi posti di lavoro stabili".

...32%, sorretta dal 'buy' di Equita sulle attese della possibile cessione di Iveco e della...e dal parallelo incremento della domanda a causa di massicce tempeste di neve nel Nord - EstUsa.La combinazione di "imprese, famiglie e settore bancario può realmente consentire di avere... Quindi i fondi del Next Generation Eu devono favorire lae la crescita. Se non ci sarà ...La ripresa della pandemia in autunno comportò il ritiro della ... per diventare il portavoce di Giuseppe Conte e uno degli uomini più decisivi di questi anni (...) Non mi ha regalato niente nessuno, ...Gattoni (CIB): "Lo sviluppo del biometano agricolo può avere su un impatto positivo sull’occupazione con un incremento di nuovi posti di lavoro stabili".