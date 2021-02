New York è una città fantasma: impressionante tempesta di neve e voli cancellati (Video) (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – neve e freddo polare a New York sono frequenti in questo periodo. Le immagini della “Grande mela” coperta da un manto bianco sono quindi un classico che in quanto tale non rappresenta neppure una notizia. La tempesta di neve che continua però ad abbattersi sulla città americana e su tutta la costa orientale degli Stati Uniti sta generando stavolta più problemi del solito, anche per via della pandemia in corso. New York sotto la bufera: trasporti in tilt Ieri i voli commerciali all’aeroporto John F. Kennedy sono stati cancellati e cinque maxi-centri statali per la vaccinazione di massa verranno chiusi nella giornata di oggi. Altri sette siti ritarderanno l’apertura, con gli appuntamenti riprogrammati. cancellati pure il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb –e freddo polare a Newsono frequenti in questo periodo. Le immagini della “Grande mela” coperta da un manto bianco sono quindi un classico che in quanto tale non rappresenta neppure una notizia. Ladiche continua però ad abbattersi sullaamericana e su tutta la costa orientale degli Stati Uniti sta generando stavolta più problemi del solito, anche per via della pandemia in corso. Newsotto la bufera: trasporti in tilt Ieri icommerciali all’aeroporto John F. Kennedy sono statie cinque maxi-centri statali per la vaccinazione di massa verranno chiusi nella giornata di oggi. Altri sette siti ritarderanno l’apertura, con gli appuntamenti riprogrammati.pure il ...

