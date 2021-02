Mercato auto Germania, Ifo: mediocre, ma c’è cauto ottimismo (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – “mediocre”. Così l’Istituto Ifo ha definito nel suo complesso – costruttori e fornitori – il settore automotive tedesco. La sua valutazione è infatti solo leggermente aumentata nel mese di gennaio, passando dal -8,5 punti di dicembre a -7,5. In leggera crescita anche le aspettative che sono cresciute marginalmente da 11,2 punti di dicembre a 11,6 punti dell’ultimo mese. “Le case automobilistiche sono cautamente ottimiste sul fatto che la domanda riprenderà al termine del lockdown. Questo è un altro motivo per cui stanno attualmente reintegrando le scorte “, ha dichiarato Klaus Wohlrabe, Head of Surveys di Ifo. L’istituto ha rilevato che la produzione, che recentemente si è leggermente contratta, rimarrà sostanzialmente costante nei prossimi tre mesi. Allo stato attuale, le aziende non si aspettano ulteriori impulsi dalle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – “”. Così l’Istituto Ifo ha definito nel suo complesso – costruttori e fornitori – il settoremotive tedesco. La sua valutazione è infatti solo leggermente aumentata nel mese di gennaio, passando dal -8,5 punti di dicembre a -7,5. In leggera crescita anche le aspettative che sono cresciute marginalmente da 11,2 punti di dicembre a 11,6 punti dell’ultimo mese. “Le casemobilistiche sono cautamente ottimiste sul fatto che la domanda riprenderà al termine del lockdown. Questo è un altro motivo per cui stanno attualmente reintegrando le scorte “, ha dichiarato Klaus Wohlrabe, Head of Surveys di Ifo. L’istituto ha rilevato che la produzione, che recentemente si è leggermente contratta, rimarrà sostanzialmente costante nei prossimi tre mesi. Allo stato attuale, le aziende non si aspettano ulteriori impulsi dalle ...

fabiocavagnera : RT @motorionline: #Mercato auto: il 2021 inizia male in #Italia, -14% per il mese di gennaio - motorionline : #Mercato auto: il 2021 inizia male in #Italia, -14% per il mese di gennaio - EstebBeltramino : Il mercato dell'auto parte in salita, -14% a gennaio in Italia #motori - HDmotori : Mercato auto Italia 2021: le ibride e le elettriche più vendute a gennaio - ManuPalo67 : Vicovaro (RM): 100 kg di droga rinvenuti nel doppio fondo di un'auto durante un controllo stradale. La droga seques… -