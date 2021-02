Londra, uomo getta una molotov dentro una sinagoga: cosa sta succedendo (Di martedì 2 febbraio 2021) Un uomo ha gettato una molotov all’interno di una sinagoga nella parte nord di Londra: la polizia sta investigando sull’accaduto. Alcuni passanti allarmati hanno chiamato le forze dell’ordine intorno all’una dopo aver visto un uomo gettare un oggetto infiammato all’interno della sinagoga di Golders Green, a Londra. In seguito alla denuncia, la polizia e i vigili del fuoco si sono precipitati in zona per evacuare la zona e recintarla. Il timore, infatti, era che quello fosse solo il primo atto di un attentato a sfondo antisemita. Per fortuna la molotov gettata all’interno della sinagoga non ha ferito nessuno ed il piccolo incendio da essa causato è stato spento in breve ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 febbraio 2021) Unhato unaall’interno di unanella parte nord di: la polizia sta investigando sull’accaduto. Alcuni passanti allarmati hanno chiamato le forze dell’ordine intorno all’una dopo aver visto unre un oggetto infiammato all’interno delladi Golders Green, a. In seguito alla denuncia, la polizia e i vigili del fuoco si sono precipitati in zona per evacuare la zona e recintarla. Il timore, infatti, era che quello fosse solo il primo atto di un attentato a sfondo antisemita. Per fortuna lata all’interno dellanon ha ferito nessuno ed il piccolo incendio da essa causato è stato spento in breve ...

