LIVE – Foggia-Teramo 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di martedì 2 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Foggia-Teramo, match valido per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Entrambe le formazioni a pari punti in classifica cercano la seconda vittoria consecutiva per agganciare il quarto posto e portarsi a due lunghezze dall’Avellino terzo. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di martedì 2 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Foggia: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Curcio, Garofalo, Di Jenno; D’Andrea, Dell’Agnello.Allenatore: Marchionni. Teramo: Lewandowski; Vitturini, Soprano, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Mungo; Bombagi, Pinzauti, Costa ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventiduesima giornata delC di. Entrambe le formazioni a pari punti in classifica cercano la seconda vittoria consecutiva per agganciare il quarto posto e portarsi a due lunghezze dall’Avellino terzo. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di martedì 2 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Curcio, Garofalo, Di Jenno; D’Andrea, Dell’Agnello.Allenatore: Marchionni.: Lewandowski; Vitturini, Soprano, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Mungo; Bombagi, Pinzauti, Costa ...

