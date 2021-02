Khedira: “Fino a tre giorni fa mi allenavo con CR7, Bonucci e Chiellini. Il mio livello è ancora alto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Sami Khedira, nuovo giocatore dell’Hertha Berlino, ha parlato così ai canali ufficiali del club tedesco: “Sono molto contento di essere qua, voglio dare una mano e lo farò pensando all’Hertha giorno e notte lavorando sodo per poter dare il massimo. Secondo me la rosa è di qualità, non mi sono ancora allenato con la squadra ma basta leggere i nomi dei giocatori per capire che con questa qualità è possibile. Fino a tre giorni fa mi allenavo con Cristiano Ronaldo, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro, questo per dire che anche se non ho giocato il livello del mio lavoro quotidiano è rimasto molto alto, se ti alleni con questi campioni non perdi poi tanto in qualità, certo non sono al 100% ma recupererò in fretta”. Foto: Twitter Herta ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Sami, nuovo giocatore dell’Hertha Berlino, ha parlato così ai canali ufficiali del club tedesco: “Sono molto contento di essere qua, voglio dare una mano e lo farò pensando all’Hertha giorno e notte lavorando sodo per poter dare il massimo. Secondo me la rosa è di qualità, non mi sonoallenato con la squadra ma basta leggere i nomi dei giocatori per capire che con questa qualità è possibile.a trefa micon Cristiano Ronaldo,e Alex Sandro, questo per dire che anche se non ho giocato ildel mio lavoro quotidiano è rimasto molto, se ti alleni con questi campioni non perdi poi tanto in qualità, certo non sono al 100% ma recupererò in fretta”. Foto: Twitter Herta ...

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Khedira all'Hertha: 'Sto bene, fino a tre giorni fa mi allenavo con CR7, Bonucci e Chiellini...' - TuttoMercatoWeb : Khedira all'Hertha: 'Sto bene, fino a tre giorni fa mi allenavo con CR7, Bonucci e Chiellini...' - TUTTOJUVE_COM : Khedira: 'Fino a tre giorni fa mi allenavo con Cristiano Ronaldo, Bonucci e Chiellini quindi il livello del mio lav… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Fino a 3 giorni fa mi allenavo con Ronaldo, Chiellini, Bonucci, AlexSandro... Questo per dire che anche se non ho giocat… - Paolo18030138 : RT @NonSoloJuve: ??”Fino a 3 giorni fa mi allenavo con Ronaldo, Chiellini, Bonucci, AlexSandro... Questo per dire che anche se non ho giocat… -