India | protesta dei contadini | il governo toglie internet in alcuni distretti

(Di martedì 2 febbraio 2021) Innon si fermano le proteste deidopo una proposta di legge che si propone di liberalizzare il mercato agricolo del paese. Luciano Grosso le definisce su Business Insider come “forse le proteste più grandi e corpose che si siano mai viste quelle che stanno avvenendo in questi giorni in”. Da giorni L'articolo proviene da Inews.it.

Dopo aver trascorso l' infanzia incon la madre Daw Khin Kyi, ambasciatrice del Myanmar a ... Ispirata dallanon violenta di Martin Luther King e Mahatma Gandhi , decise di organizzare ...... tanto da diventare ambasciatrice innel 1960. Aung San Suu Kyi fece il suo debutto in ... nell'ambito di un colpo di Stato promosso dalle forze armate del paese, incontro l'esito delle ...Il governo indiano ha promosso una riforma del settore agricolo che potrebbe addirittura peggiorare le condizioni dei piccoli coltivatori.Sono forse le proteste più grandi e corpose che si siano mai viste quelle che stanno avvenendo in questi giorni in India, dove da giorni, centinaia di migliaia di contadini stanno protestando contro l ...