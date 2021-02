‘Grande Fratello’, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli svelano il segreto del loro matrimonio (e i curiosi dettagli sulle loro liti!) (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono passati ormai 15 anni dalla famosa edizione del Grande Fratello che fece incontrare Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, i due giovani che hanno fatto sognare i telespettatori di Canale 5 con la loro storia d’amore da favola. Katia e Ascanio per tutto questo tempo sono stati sempre molto legati. Katia inoltre, aveva di recente rifiutato la proposta di replicare al Grande Fratello, versione Vip, per non allontanarsi dalla sua amata famiglia. I due ex gieffini sono infatti genitori di Matilda che oggi ha 13 anni e del piccolo Tancredi. In un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni si sono raccontati a tutto tondo, svelando qualche chicca sulla loro vita privata ma soprattutto, hanno rivelato il ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono passati ormai 15 anni dalla famosa edizione del Grande Fratello che fece incontrare, i due giovani che hanno fatto sognare i telespettatori di Canale 5 con lastoria d’amore da favola.per tutto questo tempo sono stati sempre molto legati.inoltre, aveva di recente rifiutato la proposta di replicare al Grande Fratello, versione Vip, per non allontanarsi dalla sua amata famiglia. I due ex gieffini sono infatti genitori di Matilda che oggi ha 13 anni e del piccolo Tancredi. In un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni si sono raccontati a tutto tondo, svelando qualche chicca sullavita privata ma soprattutto, hanno rivelato il ...

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - carmelitavenier : #ruters salvate in questo sondaggio MTR con mille account - __Natalia_m : RT @Libero_official: 'Quando torni a casa picchia la #Gregoraci. Tu non sai perché, lei sì'. Alfonso #Signorini e la battuta che gela Elisa… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello’ È il giorno di Manuela Arcuri: l'attrice sostiene il fratello Marco, candidato nella lista di Calvi latinaoggi.eu