Governo | Renzi | “Documento nero su bianco | no a spacchettamento ministeri”

ROMA – "Abbiamo chiesto di avere un documento scritto perché solo mettendo nero su bianco le priorità dalla giustizia al lavoro, dalla sanità alle riforme, potremo essere chiari davanti ai cittadini. Una crisi come questa merita di essere risolta in modo trasparente: va scritto ciò su cui siamo d'accordo e in che tempi realizzarlo". Così Matteo Renzi, ieri sera, scrivendo nella chat dei parlamentari IV.

