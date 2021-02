Giro d’Italia 2021 | il possibile percorso Zoncolan | Tre Cime | 2 cronometro Partenza a Torino e tanti omaggi?

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere ildel, perché gli organizzatori di RCS Sport devono ancora definire alcuni dettagli prima di comunicare quale sarà il tracciato della Corsa Rosa in programma dall’8 al 30 maggio. La data ufficiale della presentazione non è ancora stata comunicata. Diamo uno sguado aldel, visto che nelle ultime ore si sono susseguite alcune anticipazioni e svariate indiscrezioni,: La Grandedovrebbe avere luogo a Sartena. A svelarlo è stato Beppe Conti durante la trasmissione Radio ...