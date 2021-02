GFVip | Stefano Bettarini attacca Alfonso Signorini | ‘Pesca nel torbido per accaparrare consensi’

(Di martedì 2 febbraio 2021) È una furiadopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip dell’1 febbraio. L’uomo, che ha preso parte (anche) a questa edizione venendo squalificato dopo pochi giorni in seguito a una imprecazione, si sfoga sui social contro la conduzione di. Le parole dicontroTra i motivi anche quanto accaduto con Alda D’Eusanio, che non è stata esclusa dal gioco sebbene abbia usato una parola razzista. La decisione sulla sua sorte infatti è stata lasciata al televoto, che le ha dato una seconda occasione facendola rimanere in casa.allora parla di due pesi e due misure e non risparmia parole dure a: “Ci ...

trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - __Ilariaa___ : RT @Giulibuww: COSA HO RITROVATO ?????? Giulia, Dasha e Stefano insieme ?? #prelemi #gfvip - madd_maddalena : RT @Giulibuww: COSA HO RITROVATO ?????? Giulia, Dasha e Stefano insieme ?? #prelemi #gfvip - brekbia : RT @heimartx: VEDI UN PO TE, ORA MI TOCCA PURE DAR RAGIONE A ‘STEFANO ENTROSPACCOESCOCIAO’. #tzvip #gfvip - alexflyte : RT @Giulibuww: COSA HO RITROVATO ?????? Giulia, Dasha e Stefano insieme ?? #prelemi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Stefano

BETTARINI: AL GRANDE FRATELLO VIP SENZA DIRITTO DI REPLICA ABettarini non sarebbe ... unica soluzione saggia che possa prendere la rete• #coerenza #banderuola ##...Le frasi di Alfonso Signorini contro Elisabetta Gregoraci mettono a rischio la sua carriera come conduttore del Gf Vip: Mediaset pensa di licenziarlo.Bettarini, ex concorrente, dichiara: 'Dovrebbe dare l'esempio' Il conduttore del Grande Fratello Vip , Alfonso Signorini , si è attirato le ire dei telespettatori per un momento del programma ...Stefano Bettarini allora parla di due pesi e ... il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che ...Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. Stefano Bettarini è stato eliminato dal Grande Fratello per aver utilizzato un linguaggio non consono ...