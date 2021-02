GF Vip | bufera su Signorini | “Attacco sessista alla Gregoraci”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nel corso della 36° puntata del Grande Fratello Vip Alfonsoha rivolto una frase poco gentile (per usare un eufemismo) nei confronti di Elisabetta, sollevando un polverone. E’ successo tutto mentre Elisabetta, ospite nello studio del Grande Fratello Vip, stava parlando per l’ennesima volta del flirt con Pierpaolo Pretelli. Di punto in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : GF Vip, la bestemmia durante la proposta di matrimonio: è bufera sulla puntata di ieri - GossipItalia3 : Alda D’Eusanio, il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico: ma è bufera sul risultato… - zazoomblog : Alda D’Eusanio il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico: ma è bufera sul risultato - #D’Eus… - infoitcultura : GF Vip, Alda D’Eusanio rischia già l’espulsione: la frase della conduttrice scatena la bufera – VIDEO - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, bufera su Alda D'Eusanio, a rischio squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Vip bufera

Per ora la sua permanenza dentro la Casa del GFè salva, ma non tutti sono d'accordo con la ... Alda D'Eusanio: galeotta la "parola proibita" Laè nata nei giorni scorsi, quando la D'Eusanio,...>> Alda D'Eusanio, il verdetto sulla squalifica al GFè nelle mani del pubblico: ma èsul risultato Il commento della De Grenet A sentire i fan delle Rosmello, Samantha De Grenet non ...La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio, ha scampato per poco la squalifica. La giornalista, però, ne ha detto un'altra delle sue ...Bufera su Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto ad Elisabetta Gregoraci durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip ...