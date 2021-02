Gasperini: “Il Napoli a inizio stagione era da scudetto. Poi…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Semifinale di andata di Coppa Italia, più significati annessi. La situazione-Gattuso soprattutto. Gasperini sa che non è una partita leggera, anche per quel primo tempo del precedente stagionale che mandò l’Atalanta sotto di 4 gol. “Sicuramente domani sarà un altro tipo di Atalanta. Quella fu una delle partite più difficili e più brutte da parte nostra e quindi giochiamo contro una squadra indubbiamente forte. Anzi, pensavo che alla vigilia il Napoli fosse tra le principali candidate a vincere il campionato”. Poi, invece, il Napoli è andato sull’ottovolante. E in questo momento c’è un allenatore sulla graticola. “Penso che il Napoli sia una squadra forte e lo sta dimostrando. Io di Rino ho la massima stima. Non conosco la situazione ma so che in questi casi le vittorie aggiustano tutto. Però in questo caso noi non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Semifinale di andata di Coppa Italia, più significati annessi. La situazione-Gattuso soprattutto.sa che non è una partita leggera, anche per quel primo tempo del precedente stagionale che mandò l’Atalanta sotto di 4 gol. “Sicuramente domani sarà un altro tipo di Atalanta. Quella fu una delle partite più difficili e più brutte da parte nostra e quindi giochiamo contro una squadra indubbiamente forte. Anzi, pensavo che alla vigilia ilfosse tra le principali candidate a vincere il campionato”. Poi, invece, ilè andato sull’ottovolante. E in questo momento c’è un allenatore sulla graticola. “Penso che ilsia una squadra forte e lo sta dimostrando. Io di Rino ho la massima stima. Non conosco la situazione ma so che in questi casi le vittorie aggiustano tutto. Però in questo caso noi non ...

