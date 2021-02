Donna uccisa a coltellate nel Salento, arrestato l’ex compagno (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio, la Donna uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. La persona arrestata dai carabinieri, Salvatore Carfora, è l’ex compagno della Donna, su cui fin da subito le autorità avevano concentrato le ricerche. L’uomo sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. La dinamica dell’omicidio Sonia Di Maggio, originaria di Rimini, si era trasferita in Puglia solo di recente per andare a vivere con il suo fidanzato. Le dinamiche della vicenda rimangono ancora da chiarire. Quello che si sa fino ad ora è che la ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio, laieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. La persona arrestata dai carabinieri, Salvatore Carfora, èdella, su cui fin da subito le autorità avevano concentrato le ricerche. L’uomo sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal. La dinamica dell’omicidio Sonia Di Maggio, originaria di Rimini, si era trasferita in Puglia solo di recente per andare a vivere con il suo fidanzato. Le dinamiche della vicenda rimangono ancora da chiarire. Quello che si sa fino ad ora è che la ...

Agenzia_Ansa : #Donna di 29 anni #uccisa a coltellate per strada in #Salento Era con il fidanzato. Carabinieri sulle tracce dell'e… - RaiNews : Minervino di Lecce - HuffPostItalia : Salento, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia con il fidanzato: si cerca l'ex della donna - g_brunella : RT @marinellazetti: Ennesimo #femminicidio L'assassino è andato da Napoli a Minervino per ucvidere la donna che diceva di amare. https://t.… - brongosalvatore : RT @Blackmb7passi: Nel 2020 è stata uccisa una donna ogni tre giorni. Siamo appena all'inizio del 2021 a piangere l'ennesima vittima di fem… -