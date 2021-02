Crisi di Governo, strada ancora in salita. Entro stasera Fico da Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) strada ancora in salita, allora, per la soluzione della Crisi, in attesa che si chiuda l’esplorazione del presidente della Camera, giunta ormai al momento di tirare le somme del lavoro a un tavolo dove... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 febbraio 2021)in, allora, per la soluzione della, in attesa che si chiuda l’esplorazione del presidente della Camera, giunta ormai al momento di tirare le somme del lavoro a un tavolo dove...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - Yemegiac : RT @francescocosta: C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - Franciscktrue : RT @marioricciard18: Comincio a pensare che andare a votare sarebbe meglio che consegnarsi senza condizioni a un partner di governo inaffid… -