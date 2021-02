Cisl | sit-in Campidoglio | non condividiamo modalità protesta

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – “Pur comprendendo le legittime rivendicazioni dei lavoratori delle Und che hanno perso il posto di lavoro causa il mancato rinnovo da parte di Ama dell’appalto alla Roma Multiservizi, non possiamo condividere le modalita’ dellainscenata a margine del sit-in svoltosi inperre contro i tagli previsti nel bilancio triennale di Roma Capitale.” “L’esibizione di una corda con il nodo scorsoio e del manichino raffigurante la sindaca non e’ accettabile e come tale va condannata. Sosteniamo e continueremo a sostenere come abbiamo sempre fatto ogni forma dilegittimamente espressa dai lavoratori con le modalita’ civili che sono proprie di questa organizzazione”. Cosi’ Carlo Costantini, segretario generaleRoma Capitale Rieti, in un post su Facebook.