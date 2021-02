Chi è Mario Draghi, l’ex presidente della Bce scelto da Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato indicato come uno degli uomini più potenti d’Italia, e scelto da Mattarella come premier dopo Giuseppe Conte, la figura in grado di garantire continuità di Governo durante l’emergenza Covid). Mario Draghi è l’ex presidente della Banca centrale europea su cui si concentra l’attenzione di molti, in un’Italia immersa nella partita sulla gestione del Recovery Fund. Il suo è un curriculum denso di traguardi, a sintetizzare una storia che profuma di successo nel cuore dell’Europa e in cui non mancano le curiosità. Mario Draghi: biografia e carriera A cercare il suo profilo sul web si scopre immediatamente questo ritratto: economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico. Ma chi è esattamente Mario ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato indicato come uno degli uomini più potenti d’Italia, edacome premier dopo Giuseppe Conte, la figura in grado di garantire continuità di Governo durante l’emergenza Covid).Banca centrale europea su cui si concentra l’attenzione di molti, in un’Italia immersa nella partita sulla gestione del Recovery Fund. Il suo è un curriculum denso di traguardi, a sintetizzare una storia che profuma di successo nel cuore dell’Europa e in cui non mancano le curiosità.: biografia e carriera A cercare il suo profilo sul web si scopre immediatamente questo ritratto: economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico. Ma chi è esattamente...

aspeciale : Fresco di stampa, 'L'artefice' in edizione tascabile @RizzoliLibri arriva oggi in libreria. @jrandow e io raccont… - _mario_sala : #Mattarella, con il discorso di oggi, lascia aperto uno spiraglio a chi, come il sottoscritto, nonostante tutto, si… - Roky99760738 : RT @fenice_risorta: Ci siamo ?????????? Il Presidente della Repubblica convoca per domani Mario Draghi. Con un colpo solo, via #conte, #djfofo,… - pinopao : RT @erredantes: Il mio primo pensiero appena letto di Draghi è stato 'Mario, ma chi diavolo te lo fa fare di andare in quella gabbia di mat… - acamilli : RT @fenice_risorta: Ci siamo ?????????? Il Presidente della Repubblica convoca per domani Mario Draghi. Con un colpo solo, via #conte, #djfofo,… -