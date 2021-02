Alexandria Ocasio-Cortez: “Sono sopravvissuta a una violenza sessuale” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sono una sopravvissuta a una violenza sessuale. E non l’ho detto a molte persone nella mia vita”. La deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha raccontato un episodio doloroso e finora sconosciuto del suo passato durante un Instagram live in cui ha confidato che durante l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio è riaffiorata in lei la paura legata al trauma di aver subito in passato un’aggressione sessuale. L’assalto al Campidoglio “Pensavo sarei morta”, ha detto l’esponente democratica riferendosi agli avvenimenti di Capitol Hill, in un racconto che è stato pubblicato dai media internazionali fra cui Bbc e The Guardian. Ocasio-Cortez spiega di essersi nascosta nel bagno del suo ufficio mentre sentiva dei colpi e ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) “unaa una. E non l’ho detto a molte persone nella mia vita”. La deputata statunitenseha raccontato un episodio doloroso e finora sconosciuto del suo passato durante un Instagram live in cui ha confidato che durante l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio è riaffiorata in lei la paura legata al trauma di aver subito in passato un’aggressione. L’assalto al Campidoglio “Pensavo sarei morta”, ha detto l’esponente democratica riferendosi agli avvenimenti di Capitol Hill, in un racconto che è stato pubblicato dai media internazionali fra cui Bbc e The Guardian.spiega di essersi nascosta nel bagno del suo ufficio mentre sentiva dei colpi e ...

"Ho subito un'aggressione sessuale e non ne ho parlato con molte persone nella mia vita ma quando subisci un trauma affiorano quelli passati". Piange la giovane deputata democratica Alexandria Ocasio - Cortez mentre rievoca il suo dolore durante un Instagram Live sull'assalto al Campidoglio Usa dello scorso 6 gennaio. Poche parole e nessun dettaglio, la leader politica più amata ...

'Sono una sopravvissuta a una violenza sessuale. E non l'ho detto a molte persone nella mia vita'. È un racconto interrotto dalle lacrime quello in cui la deputata americana Alexandria Ocasio - Cortez, durante un Instagram live , racconta come ha vissuto l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio e come in quei momenti sia tornata a galla la paura legata al trauma di aver ...

La deputata democratica si sfoga durante una diretta Instagram e accusa i repubblicani di essere indirettamente responsabili dell'assalto al Congresso. «Ho creduto di morire» ...

Assalto al Congresso: l'esperienza di Ocasio-Cortez

WASHINGTON - Nascosta nel bagno del suo ufficio durante l'assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio, terrorizzata, mentre un uomo prendeva a pugni la porta urlando: "Lei dov'è? Lei dov'è?", Alexandria ...

