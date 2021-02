(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Oggi abbiamo conquistato un pezzo di realismo, non succederanno miracoli”. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa a Berlino, dopo il vertice con le case produttrici dei vaccini, durante la quale ha annunciato che le persone sane e di 50 anni, dovranno aspettare fino alper essere vaccinate. “E questo significa che c’è un tratto di attesa ancora lungo”, ha aggiunto. “Comprendiamo tutti l’urgenza della vaccinazione per vedere la fine della pandemia”. Merkel ha poi giustificato i ritardi delle aziende farmaceutiche definendo “buone” le ragioni che hanno apportato queste ultime durante la conferenza, dove erano presenti anche i leader dei 16 lander tedeschi e la Commissione Ue. Proprio la presidente Ursula Von derha fatto eco alla cancelliera tedesca, affermando chel’obiettivo ...

simonebaldelli : L'ottima iniziativa politica di @Antonio_Tajani e di @forza_italia sul tema della disciplina del credito e degli sc… - Antonio_Tajani : ++NO A POLITICHE RIGORISTE PER L'ACCESSO AL CREDITO++ Ho ricevuto la risposta della Presidente della Commissione e… - eziomauro : Ursula von der Leyen: 'Entro l'estate vaccineremo il 70% degli europei. Quando avremo i dati sulle vendite extra di… - nenanavi : RT @HuffPostItalia: Von der Leyen: entro l’estate vaccineremo il 70% degli europei - serebellardinel : RT @LaNotiziaTweet: Entro l’estate sarà vaccinato il 70% degli europei. Von der Leyen: “Da Pfizer 75 milioni di dosi nel secondo trimestre.… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Proprio la presidente UrsulaLeyen ha fatto eco alla cancelliera tedesca, affermando che entro l'obiettivo entro l'estate è quello di vaccinare 'il 70% degli europei'. In riferimento ai ...L'Agenzia Regionale per la lingua friulana lancia un appello a UrsulaLeyen. La Commissione Europea ha rimandato al mittente le richieste fatte dal Minority SafePack, su iniziativa di oltre 1 milione di cittadini dell'UE, per dare maggiore tutela alle lingue ...Merkel ha poi giustificato i ritardi delle aziende farmaceutiche definendo “buone” le ragioni che hanno apportato queste ultime durante la conferenza, dove erano presenti anche i leader dei 16 lander ...Al Forum Economico Mondiale di Davos la presidente della Commissione Europea von Der Leyen punta il dito contro i social media, chiedendo trasparenza delle piattaforme e BigPharma, a cui chiede di ris ...