Vaccino AstraZeneca, Ema: "E' di serie A, utile per far ripartire Paese" (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Vorrei chiarire che il Vaccino di AstraZeneca è di 'serie A', un ottimo Vaccino. Quello che ha dimostrato negli studi clinici è di ridurre la possibilità di contrarre una malattia sintomatica come hanno dimostrato gli altri due vaccini. Riduce più del doppio la possibilità di contrarre la malattia, di quasi due terzi. E' una cosa utilissima anche per far ripartire il Paese dipenderà ovviamente dalla quantità di dosi che avremmo. E' un Vaccino, quello di AstraZeneca, che rientra perfettamente in una campagna vaccinale e speriamo ne arrivino altri". Lo ha affermato Armando Genazzani, rappresentante italiano al Chmp (Committee for medical products for humans use) di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ospite di 'SkyTg24'. "L'Aifa non ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Vorrei chiarire che ildiè di 'A', un ottimo. Quello che ha dimostrato negli studi clinici è di ridurre la possibilità di contrarre una malattia sintomatica come hanno dimostrato gli altri due vaccini. Riduce più del doppio la possibilità di contrarre la malattia, di quasi due terzi. E' una cosa utilissima anche per farildipenderà ovviamente dalla quantità di dosi che avremmo. E' un, quello di, che rientra perfettamente in una campagna vaccinale e speriamo ne arrivino altri". Lo ha affermato Armando Genazzani, rappresentante italiano al Chmp (Committee for medical products for humans use) di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ospite di 'SkyTg24'. "L'Aifa non ha ...

