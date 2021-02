Torino, Mandragora: «Società con storia e ambizione. Scelgo il numero…» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolando Mandragora è un nuovo calciatore del Torino: il centrocampista arriva dalla Juventus. Le sue parole ai canali ufficiali granata Rolando Mandragora è un nuovo calciatore del Torino. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del Torino. «Non è stata scelta difficile: il Toro ha storia e ambizione. Arrivo qui con voglia ed entusiasmo. Conosco la maggior parte del gruppo, ho giocato con Izzo, Rincon e conosco Sirigu, Rincon, Baselli, Zaza e Belotti. Non vedo l’ora di iniziare. Mi sento bene, l’infortunio è alle spalle. Ora spero di trovare subito l’alchimia e mettere in mostra le mie qualità. Scelgo il 38 perché il numero con cui ho esordito in serie A e lo porto da sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolandoè un nuovo calciatore del: il centrocampista arriva dalla Juventus. Le sue parole ai canali ufficiali granata Rolandoè un nuovo calciatore del. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del. «Non è stata scelta difficile: il Toro ha. Arrivo qui con voglia ed entusiasmo. Conosco la maggior parte del gruppo, ho giocato con Izzo, Rincon e conosco Sirigu, Rincon, Baselli, Zaza e Belotti. Non vedo l’ora di iniziare. Mi sento bene, l’infortunio è alle spalle. Ora spero di trovare subito l’alchimia e mettere in mostra le mie qualità.il 38 perché il numero con cui ho esordito in serie A e lo porto da sempre». Leggi su Calcionews24.com

