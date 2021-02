Tony Bennett | una tragica notizia | ha una malattia degenerativa

(Di lunedì 1 febbraio 2021)ha rivelato in un’intervista di avere unache gli è stata diagnosticata nel 2016. Il cantante, su Facebook, ha ringraziato la sua famiglia per il sostegno.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

simbaissad : può non piacervi il jazz e ci sta, ma resta il fatto che Tony Bennett sia uno dei più grandi artisti di sempre ed è… - simbaissad : i fan di Gaga che 'k skifo un altro album jazz kon Tony Bennett noi vogliamo kromatika e il pop' ?????????? - salvoohudsonn : @katycatMat tony bennett così - StraNotizie : Tony Bennett e Lady Gaga pubblicano un nuovo album, lui confessa: “Ho l’Alzheimer” - zazoomblog : Tony Bennett e Lady Gaga pubblicano un nuovo album lui confessa: “Ho l’Alzheimer” - #Bennett #pubblicano #nuovo… -

Corriere della Sera

Nuovo album in arrivo per Gaga e. A quasi un anno da Chromatica , in primavera uscirà un nuovo album di Lady Gaga .ha rivelato che presto avremo il seguito di Cheek to Cheek , l'album jazz del duo pubblicato nel 2014. I pezzi di questo nuovo disco sono stati registrati tra il 2018 e il 2020, ma il suo ...Il grande crooner americanoha rivelato di essere affetto dal morbo di Alzheimer , una diagnosi di cui è a conoscenza dal 2016, ma che non aveva mai divulgato. A diffondere la notizia è stato lo stesso cantante, 94 ...Tony Bennett ha rivelato di soffrire di una malattia degenerativa diagnosticatagli nel 2016. Su Facebook, ha ringraziato la sua famiglia per il sostegno.Da un articolo su ARPP Magazine, si apprende che la star del jazz Tony Bennett sta combattendo con l'Alzheimer da diversi anni ...