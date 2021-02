Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Chris Pratt nelle prime foto dal set (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cominciano ad arrivare le prime foto dal set di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga Marvel attualmente in produzione in terra Australiana. Le avventure del Dio del Tuono hanno ripreso il loro corso in quel di Sydney, Australia, dove si stanno svolgendo le riprese di Thor: Love and Thunder. E proprio dal set del film Marvel diretto da Taika Waititi ci arrivano delle prime foto con protagonisti Chris Hemsworth, Chris Pratt e altri personaggi de I Guardiani della Galassia. Come ampiamente preannunciato, infatti, nel nuovo capitolo della saga ritroveremo non solo personaggi già visti nei precedenti film di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cominciano ad arrivare ledal set diand, il quarto capitolo della saga Marvel attualmente in produzione in terra Australiana. Le avventure del Dio del Tuono hanno ripreso il loro corso in quel di Sydney, Australia, dove si stanno svolgendo le riprese diand. E proprio dal set del film Marvel diretto da Taika Waititi ci arrivano dellecon protagonistie altri personaggi de I Guardiani della Galassia. Come ampiamente preannunciato, infatti, nel nuovo capitolo della saga ritroveremo non solo personaggi già visti nei precedenti film di ...

