SOPHIE: dieci tracce per ricordare la cantante (Di lunedì 1 febbraio 2021) SOPHIE era una produttrice e cantante speciale, la cui prematura scomparsa ha ferito milioni di seguaci in tutto il mondo. Tra le sue canzoni e quelle dei colleghi ha lasciato alle spalle una miniera d'oro di musica. SOPHIE, che cantante era? Il mondo della musica è in lutto per la morte di SOPHIE Xeon, cantante e produttrice alternayive-hyperpop. La donna è venuta a mancare a trentaquattro anni, a causa di una caduta dal tetto della sua casa ad Atene, sul quale era salita per ammirare la luna. "Il mondo ha perso un angelo", scrive Sam Smith. "Splendida, cruda e impavida", la celebra Tkai Maidza. Peaches proclama di avere un cuore spezzato, Rina Sawayama ricorda con affetto una performance d'assieme a Londra. In lutto anche Arca, Jack Antonoff, Finneas, Allie X, Christine And The ...

