Sondaggi, FQChart – La crisi fa bene alla destra, giù il Pd. Ed è un segnale da non sottovalutare (Di lunedì 1 febbraio 2021) FQChart è la media aritmetica settimanale dei Sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 25/1 al 31/01/2021. Sono ben otto i Sondaggi pubblicati la scorsa settimana che registrano le intenzioni di voto degli italiani nel pieno di una crisi di governo ufficiale. Tutti e otto segnalano un effetto positivo sui partiti di opposizione di centrodestra. La Lega guadagna uno 0,3% portandosi vicina al 24% medio (23,7), un valore già superato per tre degli otto istituti considerati (Winpoll, Index, Emg). Fratelli d’Italia avanzano anch’essi di uno 0,3% fino al 16,8%. Ma il dato clamoroso per il partito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorronomedia tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 25/1 al 31/01/2021. Sono ben otto ipubblicati la scorsa settimana che registrano le intenzioni di voto degli italiani nel pieno di unadi governo ufficiale. Tutti e otto segnalano un effetto positivo sui partiti di opposizione di centro. La Lega guadagna uno 0,3% portandosi vicina al 24% medio (23,7), un valore già superato per tre degli otto istituti considerati (Winpoll, Index, Emg). Fratelli d’Italia avanzano anch’essi di uno 0,3% fino al 16,8%. Ma il dato clamoroso per il partito di ...

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: FQCHART / I SONDAGGI DELLA SETTIMANA E' il Pd a risentire maggiormente della perturbazione politica in corso #sondaggi #cr… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: FQCHART / I SONDAGGI DELLA SETTIMANA E' il Pd a risentire maggiormente della perturbazione politica in corso #sondaggi #cr… - ilfattoblog : FQCHART / I SONDAGGI DELLA SETTIMANA E' il Pd a risentire maggiormente della perturbazione politica in corso… - Noovyis : (Sondaggi, FQChart – La crisi fa bene alla destra, giù il Pd. Ed è un segnale da non sottovalutare) Playhitmusic -… - Fredericknapoli : Sondaggi, FQChart della settimana – Italia Viva in discesa: paga la crisi di governo. Bene FI -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi FQChart Sondaggi, FQChart – La crisi fa bene alla destra, giù il Pd. Ed è un segnale da non sottovalutare Il Fatto Quotidiano Sondaggi, FQChart – La crisi fa bene alla destra, giù il Pd. Ed è un segnale da non sottovalutare

FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori isti ...

Blog | FQChart della settimana - Italia Viva in discesa: paga la crisi di governo. Bene FI

La maggioranza degli italiani, stando ai sondaggi d’opinione, considera inopportune le dimissioni dei rappresentanti di Italia Viva dal governo e non apprezza la crisi che si è aperta in seno alla mag ...

FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori isti ...La maggioranza degli italiani, stando ai sondaggi d’opinione, considera inopportune le dimissioni dei rappresentanti di Italia Viva dal governo e non apprezza la crisi che si è aperta in seno alla mag ...