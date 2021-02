Sindrome post-Covid, il 45% degli ex positivi ha ancora sintomi dopo 7 mesi. Le storie dei pazienti: restano stanchezza e fiato corto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono passati dieci mesi da quando Irma, 55 anni, si è ammalata di Covid. Ma i vuoti di memoria, la perdita di concentrazione, i fischi alle orecchie e un’esagerata stanchezza continuano a far parte della sua vita. Irma è una delle oltre 1600 persone con sintomi post Covid che hanno partecipato al sondaggio promosso dal portale sindomeposCovid-19.it, un’idea del giornalista trentenne Enrico Ferdinandi – aiutato dagli amici Rubina Beneduce e Daniele Zerosi – colpito anche lui dal virus. Le testimonianze raccolte in questo database vengono messe a disposizione della comunità scientifica per favorire la ricerca sugli effetti collaterali provocati dall’infezione di Sars-Cov2. Da gennaio sono online i risultati dei primi 1025 intervistati, che integrano lo studio sui primi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono passati diecida quando Irma, 55 anni, si è ammalata di. Ma i vuoti di memoria, la perdita di concentrazione, i fischi alle orecchie e un’esageratacontinuano a far parte della sua vita. Irma è una delle oltre 1600 persone conche hanno partecipato al sondaggio promosso dal portale sindomepos-19.it, un’idea del giornalista trentenne Enrico Ferdinandi – aiutato dagli amici Rubina Beneduce e Daniele Zerosi – colpito anche lui dal virus. Le testimonianze raccolte in questo database vengono messe a disposizione della comunità scientifica per favorire la ricerca sugli effetti collaterali provocati dall’infezione di Sars-Cov2. Da gennaio sono online i risultati dei primi 1025 intervistati, che integrano lo studio sui primi ...

Più del 75% dei pazienti guariti dal COVID - 19 continuano ad accusare determinate conseguenze della malattia anche dopo 6 mesi, riferiscono i ricercatori cinesi. I medici la chiamano sindrome post - Covid. In Russia è stata diagnosticata in un paziente su cinque. Sputnik ha interpellato diversi esperti per comprendere in cosa consistano questi sintomi e se vi sia una cura. Una ...

Sulla pagina Facebook del Centro de Apoio Geriátrico è difficile guardare la foto e leggere il post rimanendo impassibili. Perché la storia che arriva da Caapiranga, nello stato di Amazonas, in Brasil ...

