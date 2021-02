ottopagine : Altavilla Silentina: scoppia bombola del gas in casa #AltavillaSilentina - occhio_notizie : Paura ad Altavilla Silentina, scoppia bombola del gas in un appartamento in via Roma - salernotoday : Scoppia bombola del gas in una casa ad Altavilla: corrono i vigili del fuoco - mattinodinapoli : Scoppia bombola, anziano sotto le macerie Lo salvano i vigili del fuoco: se la caverà -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia bombola

Incendio divampa in ex pastificio di Pontecagnano: corrono i vigili del fuoco 13 gennaio 2021 Eboli, vuole riscaldarsi ma appicca un incendio: illeso, in fumo il suo furgone 20 gennaio 2021 Momenti di ...Altavilla Silentina . Momenti di tensione ad Altavilla Silentina dove è esplosa unadel gas in un appartamento di via Roma. Il fumo nero ha allarmato i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in ...Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi ad Altavilla Silentina. Una bombola del gas in un appartamento in via Roma è scoppiata ...Attimi di paura in uno stabile di via Roma, ad Altavilla Silentina. Per cause ancora in via di accertamento una bombola del gas ha improvvisamente preso fuoco. Immediatamente è ...