Sanremo 2021, la Rai: "Niente pubblico al Festival" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sanremo si farà, dal 2 al 6 marzo, ma senza pubblico in sala. Né tanto meno ci saranno eventi esterni o programmi collegati alla kermesse. Dopo giorni di aspre polemiche, sembra essere definitivamente tramontata l'ipotesi di vedere un teatro Ariston con il pubblico, neppure comporto da figuranti. Sono questi i punti contenuti nel protocollo organizzativo sanitario che la Rai presenterà domani al Cts per il prossimo Festival di Sanremo. Sembra così risolto il nodo più spinoso che aveva alimentato discussioni e tensioni, arrivando persino all'ipotesi di dimissioni da parte di Amadeus. Nessuna concessione o deroga, dunque, per Sanremo, che andrà in scena senza pubblico in sala. Una decisione, immaginiamo sofferta, arrivata dopo una riunione con il direttore artistico e ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - zazoomblog : Sanremo 2021 la Rai: “Niente pubblico al Festival” - #Sanremo #“Niente #pubblico #Festival” - stefyalz : RT @MarioManca: #Sanremo2021: niente pubblico all'Ariston e nessun evento esterno -