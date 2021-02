Sanremo 2021, Ciciliano (Cts): «Non penso slitterà» Ma i dubbi degli esperti restano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sanremo, teatro Ariston Quella che inizia oggi è una settimana decisiva per le sorti del Festival di Sanremo 2021. Nei prossimi giorni è infatti atteso il pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico sui parametri di sicurezza che consentiranno o meno lo svolgimento della kermesse dal 2 al 6 marzo. Gli esperti stanno valutando la situazione nella sua complessità e al momento ci sarebbero ancora speranze di una conferma dell’evento nelle date stabilite. A blandire l’ipotesi di un salvataggio della kermesse è stato stamane Fabio Ciciliano, segretario del Comitato tecnico scientifico. Intervenendo ad Rtl 102.5, l’esperto ha affermato: “Il Festival di Sanremo è una manifestazione che sicuramente si organizzerà all’inizio di marzo, siamo in attesa di ricevere dalla Rai il piano di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 febbraio 2021), teatro Ariston Quella che inizia oggi è una settimana decisiva per le sorti del Festival di. Nei prossimi giorni è infatti atteso il pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico sui parametri di sicurezza che consentiranno o meno lo svolgimento della kermesse dal 2 al 6 marzo. Glistanno valutando la situazione nella sua complessità e al momento ci sarebbero ancora speranze di una conferma dell’evento nelle date stabilite. A blandire l’ipotesi di un salvataggio della kermesse è stato stamane Fabio, segretario del Comitato tecnico scientifico. Intervenendo ad Rtl 102.5, l’esperto ha affermato: “Il Festival diè una manifestazione che sicuramente si organizzerà all’inizio di marzo, siamo in attesa di ricevere dalla Rai il piano di ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - repubblica : Sanremo, le sorti del festival tra ipotesi e protocolli. Segretario Cts: 'Non penso rinvio' - AltairLouis : E' ufficiale a #Sanremo2021 non capiscono un sibemolle -