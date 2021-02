Samantha “chiede” a Zelletta di fare delle nomination scomode | Andrea racconta tutto a Tommaso – VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021)De Grenet sta cercando di ringalluzzire le dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip sparandole grosse. Ed infatti la ricciolina spera, in qualche modo, di riuscire a mandare inStefania Orlando eZorzi.De Grenet “” adi nominare Zorzi e Stefania Dopo avere richiesto alle fan del Brasile di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

De Grenet "" a Zelletta di nominare Zorzi e Stefania Dopo avere richiesto alle fan del Brasile di salvarla ,De Grenet ha parlato con Andrea Zelletta , nella speranza di ...[...] Vivendo tanto all'estero assolutamente non c'è stata una continuità, un genitore si... ha confidato a Carlotta e. Andrea ha avvertito la presenza di suo padre come un atto ...Samantha De Grenet “chiede” a Zelletta di nominare Zorzi e Stefania Orlando: Andrea vuota il sacco e racconta tutto a Tommaso, ecco il video.Dayane Mello, parlando con alcune coinquiline, ha sollevato dei dubbi su Maria Teresa Ruta: 'Cerca di far passare noi per cattivi' ...