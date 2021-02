Roma, Santon non vuole partire: escluso l’arrivo alla Sampdoria (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, restano Fazio e Santon: il terzino destro era stato accostato alla Sampdoria negli ultimi giorni di mercato Davide Santon, terzino destro della Roma, non lascerà la capitale. Accostato al club doriano negli ultimi giorni di mercato, Santon poteva essere un’ottima soluzione per sopperire alle lacune difensive della Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta Sky Sport, bloccata anche la cessione di Fazio. Santon dovrebbe restare in giallorosso dato che ha palesato il fatto di non essere intenzionato a lasciare il club Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021), restano Fazio e: il terzino destro era stato accostatonegli ultimi giorni di mercato Davide, terzino destro della, non lascerà la capitale. Accostato al club doriano negli ultimi giorni di mercato,poteva essere un’ottima soluzione per sopperire alle lacune difensive della. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta Sky Sport, bloccata anche la cessione di Fazio.dovrebbe restare in giallorosso dato che ha palesato il fatto di non essere intenzionato a lasciare il club Leggi su Calcionews24.com

