Roberta | corpo dilaniato Gli inquirenti restano sconvolti E gli avvocati di Pietro rinunciano a difenderlo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) GliGiuseppe Di Cesare e Angela Barillaro, fino a questo momento legali diMorreale, hanno rinunciato a difendere il diciannovenne accusato dell’omicidio della fidanzataSiragusa. Un nuovo, importante colpo di scena interviene nel caso dell’omicidio diSiragusa, la diciassettenne uccisa a Caccamo, in provincia di Palermo, per la cui morte è L'articolo proviene da Leggilo.org.

MeridioNews : Caccamo, domani l'autopsia sul cadavere di Roberta «Corpo dilaniato». Morreale forse aiutato da complici - esperonews : Omici | Omicidio Roberta Siragusa: i legali di Morreale rinunciano alla difesa, domani l'autopsia sul corpo della r… - vitaindiretta : Domani si svolgerà l'autopsia sul corpo di Roberta Gli aggiornamenti di @antodelprino #LaVitaInDiretta - NewSicilia : #RobertaSiragusa, domani si svolgerà l'#autopsia mentre a #Caccamo continuano le indagini #Newsicilia - messina_oggi : (A Messina l’autopsia sul corpo di Roberta) - -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta corpo

Si svolgerà martedì 2 febbraio l'autopsia suldiSiragusa, la diciassettenne trovata morta con ilparzialmente bruciato in un dirupo in territorio di Caccamo . L'esame autoptico si svolgerà a Messina, lo eseguirà il professor ...L'indagato si è presentato ai Carabinieri di Caccamo la mattina di domenica 24 gennaio mostrando agli agenti il luogo dove è stata ritrovato ilcarbonizzato diSiragusa . Il ...L'esame autoptico, per cui la gip Angela Lo Piparo ha incaricato il medico legale Alessio Asmundo, si svolgerà al Policlinico di Messina. Uno dei punti rimasti ancora non chiariti della vicenda è prop ...L’autopsia della 17enne uccisa il 23 gennaio, bruciata e gettata in un dirupo si svolgeranno martedì a Messina. Il suo fidanzato ha nominato altri avvocati ...