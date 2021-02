Problemi con acquisti online? Un portale facilita la risoluzione delle controversie con i venditori" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Affrontare le lungaggini burocratiche legate a controversie tra consumatori e imprese è spesso un'impresa ardua, soprattutto se le due parti in causa si trovano in due Stati europei differenti, cosa ... Leggi su europa.today (Di lunedì 1 febbraio 2021) Affrontare le lungaggini burocratiche legate atra consumatori e imprese è spesso un'impresa ardua, soprattutto se le due parti in causa si trovano in due Stati europei differenti, cosa ...

AnnalisaChirico : Banchi con le rotelle: il Veneto li ritira perché provocano danni alla schiena degli studenti. Leggi qui ??… - GassmanGassmann : ...quindi tutti i detenuti con gli stessi problemi di salute di Denis Verdini, con l’aumento dei casi covid in carc… - meb : Italia Viva vuole affrontare e risolvere i problemi degli italiani, invece c’è chi continua a parlare di nomi e gio… - homeishaz : ma nessuno la sta difendendo, solo che se Veronica ha deciso di non toglierla, lei cosa doveva fare ? darla di sua… - tafferugligran1 : @gallobaelotti Con Singo è successo e non ho visto grossi problemi in realtà. -