Pisa-Frosinone in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Pisa-Frosinone sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per il recupero della sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da otto punti nelle ultime cinque partite, vogliono il secondo successo consecutivo per continuare a sognare un posto nei playoff; i ciociari, dal canto loro, non vincono da sette gare ed hanno un disperato bisogno di ritrovare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:00 di martedì 2 febbraio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn.

