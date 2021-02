Marvel: una serie ambientata a Wakanda in fase di sviluppo per Disney+ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ryan Coogler ha stretto un nuovo accordo con The Walt Disney Company e il primo progetto è una serie ambientata a Wakanda destinata a Disney+. Il mondo di Wakanda sarà al centro di una nuova serie prodotta per Disney+ che farà parte dei progetti previsti da un nuovo accordo tra lo studio e Ryan Coogler. Il filmmaker ha infatti firmato un contratto della durata di cinque anni che prevede la collaborazione tra The Walt Disney Company e Proximity Media. La casa di produzione di Ryan Coogler - gestita in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis e Peter Nicks - si occuperà dello sviluppo di nuove serie destinate alla piattaforma di streaming Disney+. Il primo show che verrà realizzato è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ryan Coogler ha stretto un nuovo accordo con The Walt Disney Company e il primo progetto è unadestinata a. Il mondo disarà al centro di una nuovaprodotta perche farà parte dei progetti previsti da un nuovo accordo tra lo studio e Ryan Coogler. Il filmmaker ha infatti firmato un contratto della durata di cinque anni che prevede la collaborazione tra The Walt Disney Company e Proximity Media. La casa di produzione di Ryan Coogler - gestita in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis e Peter Nicks - si occuperà dellodi nuovedestinate alla piattaforma di streaming. Il primo show che verrà realizzato è ...

