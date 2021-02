Lutto nella moda italiana | il decesso durante un intervento chirurgico | a 41 anni “Non riusciamo a crederci

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Di sicuro una tragedia del genere non era stata preventivata. Specialmente perché l’operazione che l’ha scatenata è arrivata dopo una lunga lotta contro la paura per le azioni mediche e per il ricovero in sé. Eppure è accaduto. In seguito a unin day-hospital di isteroscopia, che sarebbe dovuto durare un quarto d’ora circa, la situazione si è aggravata di colpo, togliendole la vita. Giorgia Martone, imprenditrice nel campo della cosmetica, ed erede del colosso Icr, le Industrie Cosmetiche Riunite di Lodi, è morta all’età di 41. La troppo giovane Giorgia Martone è stata strappata a questo mondo in seguito a un arresto cardiaco. La disgrazia è avvenuta all’Ospedale San Giuseppe di Milano, sotto lo choc di tutta l’équipe medica. Questo tipo di accadimenti avviene rarissime volte nei pazienti, ha dichiarato lo staff del San Giuseppe. ...