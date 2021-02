LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Lara Gut-Behrami a -42 da Vlhova in classifica. Brignone settima (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Garmisch COSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO 11.55 In classifica generale Petra Vlhova, oggi splendida seconda, è al comando con 989 punti, seguita a -42 da Gut-Behrami. Sembra ormai una corsa a due per la sfera di cristallo. 11.54 Nel complesso una buona prova di squadra per l’Italia, con ben cinque atlete nelle prime 15. E’ chiaro che manca la punta di diamante… 11.53 Sono scese le prime 30 e la classifica è ormai in ghiaccio. Ha vinto Lara Gut-Behrami con 0.28 su Vlhova e 0.74 su Tippler. Seguono Lie, Suter, Ledecka, Brignone, Worley, Marsaglia e Bassino. Questa la top10. Le altre ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDICOSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO 11.55 Ingenerale Petra, oggi splendida seconda, è al comando con 989 punti, seguita a -42 da Gut-. Sembra ormai una corsa a due per la sfera di cristallo. 11.54 Nel complesso una buona prova di squadra per l’Italia, con ben cinque atlete nelle prime 15. E’ chiaro che manca la punta di diamante… 11.53 Sono scese le prime 30 e laè ormai in ghiaccio. Ha vintoGut-con 0.28 sue 0.74 su Tippler. Seguono Lie, Suter, Ledecka,, Worley, Marsaglia e Bassino. Questa la top10. Le altre ...

