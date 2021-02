Lazio, Lotito paga gli stipendi ma rinvia i contributi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lotito stipendi Lazio – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha pagato gli stipendi in anticipo sfruttando allo stesso tempo i vantaggi della legge di Bilancio. Due mesi in anticipo – febbraio e marzo, oltre a febbraio – «per dare un segnale» ha detto il numero uno biancoceleste. Ma anche e soprattutto per usufruire di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021)– Il presidente della, Claudio, hato gliin anticipo sfruttando allo stesso tempo i vantaggi della legge di Bilancio. Due mesi in anticipo – febbraio e marzo, oltre a febbraio – «per dare un segnale» ha detto il numero uno biancoceleste. Ma anche e soprattutto per usufruire di L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Lazio, Lotito paga gli stipendi ma rinvia i contributi: Lotito stipendi Lazio – Il presidente del… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: #Lazio, #Lotito paga gli stipendi (con due mensilità in anticipo) ma rinvia i contributi - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Lazio, #Lotito paga gli stipendi (con due mensilità in anticipo) ma rinvia i contributi - CalcioFinanza : #Lazio, #Lotito paga gli stipendi (con due mensilità in anticipo) ma rinvia i contributi - GiordanoSepi : @JeronimoPach3co Be' anche Di Canio aveva il dente avvelenato con Lotito, però adesso lavora per la causa della Laz… -