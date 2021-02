La giunta Zingaretti apre all’aborto “fai da te”: nel Lazio via libera alla Ru486 fuori dagli ospedali (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Regione Lazio apre all’aborto “fai da te”. La giunta Zingaretti, infatti, ha recepito le linee guida emanate ad agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che consentono l’uso della pillola abortiva Ru486 fuori dagli ospedali, in regime di Day hospital o ambulatoriale, che prevede l’assunzione anche a casa. La Regione Lazio apre all’aborto “fai da te” La novità è stata salutata come un successo da Radicali e femministe e da un’associazione come la “Luca Coscioni”, che ha chiesto che ora tutte le Regioni si adeguino. Le associazioni ProLife, come “Scienza & Vita”, hanno però ricordato che in questo modo le donne saranno “più sole e più a rischio”. Sul tema, poi, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Regione“fai da te”. La, infatti, ha recepito le linee guida emanate ad agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che consentono l’uso della pillola abortiva, in regime di Day hospital o ambulatoriale, che prevede l’assunzione anche a casa. La Regione“fai da te” La novità è stata salutata come un successo da Radicali e femministe e da un’associazione come la “Luca Coscioni”, che ha chiesto che ora tutte le Regioni si adeguino. Le associazioni ProLife, come “Scienza & Vita”, hanno però ricordato che in questo modo le donne saranno “più sole e più a rischio”. Sul tema, poi, ...

