Jon Bon Jovi: “Non sono un divo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata al Guardian, Jon Bon Jovi ha dichiarato di aver una vita assai più comune di quella che si possa immaginare. Il cantautore statunitense, pur essendo una star di livello mondiale, non è mai caduto nella trappola del “divismo”. Chi è Jon Bon Jovi? Jon Bon Jovi è un cantautore statunitense. Noto per essere il frontman dei Bon Jovi, gruppo rock inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Jon ebbe la sua prima chitarra a sette anni. Originario del New Jersey, formò la band nel 1983. I Bon Jovi contribuirono alla nascita ed alla crescita dell’hair metal, un sottogenere dell’heavy metal. Il gruppo pubblicò il primo album, Bon Jovi, nel 1984. L’album conquistò il disco di platino. Ma fu con il terzo album e la collaborazione di Desmond Child, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata al Guardian, Jon Bonha dichiarato di aver una vita assai più comune di quella che si possa immaginare. Il cantautore statunitense, pur essendo una star di livello mondiale, non è mai caduto nella trappola del “divismo”. Chi è Jon Bon? Jon Bonè un cantautore statunitense. Noto per essere il frontman dei Bon, gruppo rock inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Jon ebbe la sua prima chitarra a sette anni. Originario del New Jersey, formò la band nel 1983. I Boncontribuirono alla nascita ed alla crescita dell’hair metal, un sottogenere dell’heavy metal. Il gruppo pubblicò il primo album, Bon, nel 1984. L’album conquistò il disco di platino. Ma fu con il terzo album e la collaborazione di Desmond Child, ...

FerriGabriella : Jon Bon Jovi: 'Non sono mai caduto nella trappola del divismo' - marcoda1975 : Jon Bon Jovi: 'Non sono mai caduto nella trappola del divismo' - rockolpoprock : Jon Bon Jovi: 'Non sono mai caduto nella trappola del divismo' - thauanyy_97 : jon bon jovi comunista passando na sua tl - desireorlandi : RT @VirginRadioIT: Jon Bon Jovi è una delle rockstar più ricche (e generose) del mondo: tutte le sue fortune -