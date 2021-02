'In Call of Duty Warzone non tolleriamo i cheater': il messaggio di Activision scatena la polemica su Reddit (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è una novità che, oltre a diversi bug, Call of Duty: Warzone deve vedersela anche con i cheater. A tal proposito, Activision ha pubblicato recentemente un nuovo messaggio nella schermata delle notizie in cui afferma di monitorare 24 ore su 24 la situazione e che "i cheater non sono i benvenuti". Come sappiamo, Warzone è stato lanciato nel marzo 2020 come il primo gioco free-to-play di Call of Duty su console e PC. Dal suo lancio, c'è stata una quantità incredibile di cheater, soprattutto su PC. E con l'introduzione del cross-play, questi cheater si sono persino riversati nelle lobby di Xbox e PlayStation. L'esempio più lampante è il torneo da 250.000 dollari che si è tenuto qualche ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è una novità che, oltre a diversi bug,ofdeve vedersela anche con i. A tal proposito,ha pubblicato recentemente un nuovonella schermata delle notizie in cui afferma di monitorare 24 ore su 24 la situazione e che "inon sono i benvenuti". Come sappiamo,è stato lanciato nel marzo 2020 come il primo gioco free-to-play diofsu console e PC. Dal suo lancio, c'è stata una quantità incredibile di, soprattutto su PC. E con l'introduzione del cross-play, questisi sono persino riversati nelle lobby di Xbox e PlayStation. L'esempio più lampante è il torneo da 250.000 dollari che si è tenuto qualche ...

