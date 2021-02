Grande Fratello Vip: le nomination, i nominati di oggi (1 febbraio) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Grande Fratello Vip: le nomination dopo la 38esima puntata Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la 38esima puntata andata in onda oggi, lunedì 1 febbraio 2021? Ad essere nominati sono stati… notizia in aggiornamento… Come si vota Per votare i concorrenti in nomination del Grande Fratello Vip 2020 in nomination Mediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS: APP MEDIASET PLAY: Una volta entrati nell’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021)Vip: ledopo la 38esima puntata Quali sono i concorrenti inalVip 2020 dopo la 38esima puntata andata in onda, lunedì 12021? Ad esseresono stati… notizia in aggiornamento… Come si vota Per votare i concorrenti indelVip 2020 inMediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS: APP MEDIASET PLAY: Una volta entrati nell’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. ...

