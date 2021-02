Governo | Zingaretti | ‘Conte e Gualtieri? Inutile ripetere che sono punti fermi’**

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Conte efermi ? “Questa è una di quelle cose che non vanno nemmeno ripetute, altrimenti diventa una notizia. C’è un confronto,sicuro che si arriverà a una soluzione. Ora è il momento del confronto”. Lo ha detto Nicolaa margine di una iniziativa della Regione Lazio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

chetempochefa : 'Trovo abbastanza sorprendente che, nel mezzo di una crisi di governo, il segretario di un partito trovi il tempo d… - MediasetTgcom24 : Governo, Zingaretti: Conte e Gualtieri punti fermi - Linkiesta : L'aut aut del Pd non è solo tattica, dice Bettini. Ma prepariamoci lo stesso a un piano B Davvero Zingaretti potre…

Alle 13 Nicolaconvoca il Comitato Politico del Pd, insieme ai capigruppo di Camera, Senato e del Parlamento europeo, al vicesegretario Andrea Orlando, al capo delegazione ale i ...E' in corso nella sala della Lupa di Montecitorio la riunione del tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera Fico per scrivere il contratto di. Partecipano i capigruppo di Pd, M5s, Iv, Leu e del neo gruppo europeista. Entro martedì Roberto Fico tornerà al Quirinale per riferire l'esito del suo mandato esplorativo al presidente della ...E' iniziato a Montecitorio nella sala della Lupa, il tavolo sul programma presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. Partecipano i capogruppo di tutti i partiti della maggioranza che sosten ...(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2021 Governo, Zingaretti: Trappola da Renzi? Fiducioso che da tutti sincera volontà. Conte e Gualtieri punti fermi Siamo fiduciosi che la disponibilità data ...