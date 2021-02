Covid, il virologo Pregliasco: “Preoccupato per assembramenti, si rischia terza ondata” (Di lunedì 1 febbraio 2021) terza ondata Covid, secondo la comunità scientifica non è ancora scongiurata. Da Angelo Miozzo (Cts) a Walter Ricciardi (consulente ministero Salute), per passare da Matteo Bassetti, primario di malattie infettive al “San Martino” di Genova e Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova ed esperto di malattie infettive, è un fiorire di “allarmi”. La preoccupazione degli scienziati sale dopo l’allentamento delle misure restrittive, da oggi in vigore gran parte d’Italia. Alle loro voci si aggiunge quella del virologo Fabrizio Pregliasco. “Sono Preoccupato per assembramenti, si rischia terza ondata. Lockdown sarebbe soluzione più efficace, ma impossibile da attuare”, dice ai microfoni di Radio Cusano Campus. E ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021), secondo la comunità scientifica non è ancora scongiurata. Da Angelo Miozzo (Cts) a Walter Ricciardi (consulente ministero Salute), per passare da Matteo Bassetti, primario di malattie infettive al “San Martino” di Genova e Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova ed esperto di malattie infettive, è un fiorire di “allarmi”. La preoccupazione degli scienziati sale dopo l’allentamento delle misure restrittive, da oggi in vigore gran parte d’Italia. Alle loro voci si aggiunge quella delFabrizio. “Sonoper, si. Lockdown sarebbe soluzione più efficace, ma impossibile da attuare”, dice ai microfoni di Radio Cusano Campus. E ...

PonytaEle : RT @IzzoEdo: LUNEDÌ 01 FEBBRAIO 2021 11.32.00 TOP #Coronavirus, Palù (Aifa): Insisterò con Speranza per #monoclonali fin da subito Milano,… - IzzoEdo : LUNEDÌ 01 FEBBRAIO 2021 11.32.00 TOP #Coronavirus, Palù (Aifa): Insisterò con Speranza per #monoclonali fin da sub… - Agenzia_Dire : 'Il #lockdown più efficace sarebbe quello duro, ma impossibile da attuare, anche perché ci sono dei rischi di ribel… - AgenziaOpinione : RCC * COVID ED ASSEMBRAMENTI NEL WEEKEND: IL VIROLOGO PREGLIASCO, « IL LOCKDOWN SAREBBE LA SOLUZIONE PIÙ EFFICACE,… - StartMagNews : RT @ItalianPolitics: Covid, cosa succederà in primavera. Parola di virologo tedesco - Startmag -