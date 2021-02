Cosmo-Skymed | l’Italia mette nuovi occhi addosso alla Terra

Leggi su dire

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Parigi con le sue luci brillanti e il maestoso palazzo del Louvre che abbraccia la celebre piramide del Museo è una delle prime, dettagliate, immagini spedite sulla Terra dal nuovo satellite della costellazione italiana Cosmo-Skymed, al debutto con la seconda generazione di ‘occhi radar’ dedicati all’osservazione del nostro pianeta. E ancora: l’immagine dell’aeroporto di Genova affacciato sul mare, ripreso in ogni dettaglio durante la notte, mostra la capacità straordinaria di guardare ogni angolo del nostro pianeta sia con la luce che con il buio, e in ogni condizione meteo. Caratteristica che fa di Cosmo-Skymed la punta di diamante dell’osservazione della Terra, il settore più rilevante per investimenti e attività spaziali. La costellazione, realizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) con il ministero della Difesa, costruita dal gruppo Leonardo con Thales Alenia Space e Telespazio, ha iniziato il suo viaggio nel 2007: da allora sono stati messi in orbita cinque satelliti; l’ultimo, partito nel 2019 e operativo da poche settimane dopo un accurato rodaggio, appartiene alla nuova generazione. Ne abbiamo parlato con Francesco Longo, a capo dell’Unità Osservazione della Terra di Asi. Quali sono le novità scientifiche e tecnologiche?, gli chiediamo.